Auch wenn der VfL Denklingen inzwischen elf Punkte Vorsprung hat: Trainer Markus Ansorge sieht den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga noch nicht gesichert. Deshalb ist die Partie am Sonntag in Planegg für ihn auch kein „Bonusspiel“: Mindestens einen Punkt will er mitnehmen. Allerdings muss der Coach aufgrund von Ausfällen sein Team etwas umbauen.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Planegg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis