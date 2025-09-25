Der VfL Denklingen muss in der Bezirksliga lange auf seinen Torjäger verzichten

Icon Menü
In der Fußball-Bezirksliga muss der VfL Denklingen lange auf seinen Torjäger verzichten

Fußball

Am Freitag steht für den VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga das Heimspiel gegen München Waldeck an. Ein Stammspieler übernimmt die Rolle des Trainers.
Von Thomas Ernstberger
    • |
    • |
    • |
    Der VfL Denklingen hat am Freitagabend das Team von München Waldeck zu Gast. Der Torjäger steht bei der Heimelf nicht auf dem Feld.
    Mit 26 Toren in 30 Spielen war Simon Ried (31) vergangene Saison wie all die Jahre zuvor der erfolgreichste Torschütze des VfL Denklingen. Zudem der beste Torjäger der Bezirksliga Süd. In der laufenden Spielzeit kam „Simba“ erst in fünf von zehn Spielen zum Einsatz, ist mit vier Treffern dennoch erfolgreichster Denklinger. Vergangene Woche, beim 1:1 gegen die U23 des FC Deisenhofen, stand die „Lebensversicherung“ des VfL gar nicht im Kader – daran wird sich auch am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenfünften SV Waldeck Obermenzing nichts ändern.

