Der VfL Denklingen muss in der Bezirksliga lange auf seinen Torjäger verzichten

Mit 26 Toren in 30 Spielen war Simon Ried (31) vergangene Saison wie all die Jahre zuvor der erfolgreichste Torschütze des VfL Denklingen. Zudem der beste Torjäger der Bezirksliga Süd. In der laufenden Spielzeit kam „Simba“ erst in fünf von zehn Spielen zum Einsatz, ist mit vier Treffern dennoch erfolgreichster Denklinger. Vergangene Woche, beim 1:1 gegen die U23 des FC Deisenhofen, stand die „Lebensversicherung“ des VfL gar nicht im Kader – daran wird sich auch am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenfünften SV Waldeck Obermenzing nichts ändern.
