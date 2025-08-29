Kaufering zeigt im Bezirksliga-Spiel gegen Thalhofen eine großartige Moral

In ein Wechselbad der Gefühle stürzte der VfL Kaufering seine Fans am Freitagabend. Im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Thalhofen hatten die Gastgeber gleich in mehreren Phasen einfach nur Pech. Umso bewundernswerter war die Moral, die das Team von Trainer Franco Simon zeigte - schade aus Sicht der VfL-Fans dürfte es gewesen sein, dass „ihre Mannschaft“ für den Einsatz nur mit einem Punkt belohnt wurden.

Einen ganz anderen Auftritt als in Egg hatte VfL-Coach Franco Simon von seiner Mannschaft erwartet, nachdem sich einige Stammspieler zurückgemeldet hatten - und den zeigte sein Team auch. Obwohl die ersten Minuten den Gästen aus Thalhofen gehörten, waren die Kauferinger gleich gut im Spiel. Der große Unterschied zeigte sich aber schnell: Während Thalhofen vor allem mit langen Bällen seine beiden Offensivleute Robin Volland und Nico Beutel ins Spiel bringen wollte, versuchte Kaufering, sich durchzukombinieren - mit mäßigem Erfolg. In der 6. Minute gab es einen guten Angriff, aber Felix Mailänder kam nicht mehr entscheidend an den Ball. In der 16. Minute lag der Ball nach einem Freistoß zwar im Kauferinger Tor, doch der Schütze stand klar im Abseits.

Thalhofen profitiert von den Fehlern der Kauferinger

Es war ein munteres Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften, die besseren Chancen hatten aber die Gäste. Dennoch verhalf ihnen eine unglückliche Entscheidung der Kauferinger zur Führung: Nach einem riskanten Rückpass versuchte VfL-Keeper Wölfl das Spiel von hinten aufzubauen, das ging schief und Alex Wagner foulte seinen Gegner im Strafraum - per Elfmeter gelang Thalhofen das 1:0 (28.). Nur eine Minute zuvor hatte Bastian Dillinger per Kopf nur die Latte getroffen. Es blieb nicht bei der einen unglücklichen Aktion, denn das 2:0 der Gäste in der 33. Minute fiel aus stark abseitsverdächtiger Position. Kaufering ging mit einem 0:2-Rückstand in die Pause - und wusste eigentlich nicht warum.

Aber das Team von Trainer Franco Simon zeigte auch diesmal Moral und wieder war es Manuel Detmar, der in der 62. Minute auf 1:2 verkürzte - die Partie war noch lange nicht entschieden. Bastian Dillinger, der zuvor noch mit dem Lattentreffer Pech hatte, gelang in der 80. Minute der Ausgleich und als wieder Manuel Detmar in der 87. Minute auf 3:2 stellte, schien die Partie gedreht. Doch das Pech blieb den Kauferingern an diesem Abend treu: Mit der letzten Aktion, einer Ecke in der 97. Minute, gelang Thalhofen noch der Ausgleich.

Am Dienstagabend steht das Heimspiel gegen den FC Königsbrunn an

Bereits am Dienstagabend (18.30 Uhr) geht es für die Kauferinger mit dem nächsten Heimspiel weiter, dann ist der FC Königsbrunn zu Gast. Auch die Brunnenstädter waren am Freitagabend im Einsatz und setzten sich eindrucksvoll mit 5:0 gegen Kaufbeuren durch - auf Coach Simon und sein Team wartet also die nächste schwere Aufgabe.