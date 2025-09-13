Icon Menü
In der Fußball-Bezirksliga muss sich der VfL Denklingen dem SC Olching geschlagen geben

Fußball

Bezirksliga: Denklingen überzeugt gegen Olching nur in einer Halbzeit

Der VfL Denklingen erlebt in der Fußball-Bezirksliga eine schwierige Phase. Gegen das Top-Team aus Olching gibt es die dritte Niederlage in Folge.
Von Margit Messelhäuser
    Zwei Niederlagen in Folge mussten die Denklinger (weiße Trikots) zuletzt hinnehmen. Gegen Olching gab es die dritte.
    Zwei Niederlagen in Folge mussten die Denklinger (weiße Trikots) zuletzt hinnehmen. Gegen Olching gab es die dritte. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Als Außenseiter war der VfL Denklingen in die Partie der Fußball-Bezirksliga gegen den SC Olching gegangen. „Respekt, aber keine Angst“, hatte VfL-Trainer Christoph Schmitt vor dem Gegner, doch vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Gäste, warum sie in der Tabelle weit oben stehen. Nach der Pause hielt Denklingen gut mit, musste sich aber doch mit 0:2 geschlagen geben. Dennoch kann der Denklinger Trainer der Partie auch etwas Positives abgewinnen.

