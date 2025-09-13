Bezirksliga: Denklingen überzeugt gegen Olching nur in einer Halbzeit

Als Außenseiter war der VfL Denklingen in die Partie der Fußball-Bezirksliga gegen den SC Olching gegangen. „Respekt, aber keine Angst“, hatte VfL-Trainer Christoph Schmitt vor dem Gegner, doch vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Gäste, warum sie in der Tabelle weit oben stehen. Nach der Pause hielt Denklingen gut mit, musste sich aber doch mit 0:2 geschlagen geben. Dennoch kann der Denklinger Trainer der Partie auch etwas Positives abgewinnen.

