Denklingen muss sich den Punkt in der Bezirksliga teuer erkaufen

Manchmal muss man auch mit einem Unentschieden zufrieden sein. Wie am Sonntag Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen. Nach zuletzt drei Siegen in Folge (1:0 gegen Waldperlach, 2:1 gegen Neuhadern und 4:0 in Gilching) reichte es gegen den BCF Wolfratshausen nur zu einem 0:0 – ein Remis wie im Hinspiel (2:2), das die Denklinger allerdings mit drei Verletzten bezahlten, was die Freude doch etwas trübte.

