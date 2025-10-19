Der VfL Kaufering holt in der Fußball-Bezirksliga die nächsten drei Punkte

Die Erfolgsserie von Kauferings Trainer Alexander Wagner hält an: In der Fußball-Bezirksliga ist der Nachfolger von Franco Simon weiter ungeschlagen. Mit 5:1 feierten die Kauferinger in Langerringen einen deutlichen Sieg und halten damit den Abstand zur Tabellenspitze.

Nach dem ärgerlichen Unentschieden zu Hause gegen Wiggensbach, zeigten sich die Kauferinger in Langerringen wieder abgebrühter vor dem gegnerischen Tor. Auch wenn es etwas dauerte, ehe der VfL schließlich in Führung ging. Von Beginn an dominierte das Team von Alex Wagner die Partie und hatte auch einige Halbchancen, doch noch fehlte das Glück im Abschluss. Schließlich war es Manuel Detmar, der kurz vor der Pause (41.) den so wichtigen Führungstreffer erzielte. Von den Hausherren war bis dahin kaum etwas zu sehen gewesen.

Nach der Pause sorgt Kaufering schnell für die Vorentscheidung

Nach der Pause war es wieder der Kauferinger Torjäger, der schon in der 48. Minute mit dem 2:0 für eine Vorentscheidung sorgte. Als dann auch noch die Gastgeber zu einem Eigentor gezwungen wurden (67.), war das Spiel tatsächlich entschieden. Daran änderte auch das 1:3 der Gastgeber nur drei Minuten später nichts. Die Kauferinger hatten wiederum nur zwei Minuten später die richtige Antwort parat - Bastian Dillinger stellte nämlich mit dem 4:1 wieder den alten Abstand her. Und dann war es erneut Manuel Detmar, der in der 91. Minute noch zum 5:1-Endstand traf. „Manuel war heute der Man of the Match“, sagte Trainer Alex Wagner nach der Partie. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, gut von hinten raus gespielt und dann auch die Chancen genutzt“, freute er sich.

Kaufering schließt die Hinrunde auf Platz vier ab

Damit schließen die Kauferinger die Hinrunde auf dem vierten Tabellenplatz ab - und sind bereits für das anstehende Spitzenspiel am ersten Spieltag der Rückrunde. Dann ist der VfL beim Tabellenzweiten Bobingen zu Gast.