Alle drei Landkreis-Teams gehen in der Fußball-Kreisliga diesmal leer aus

Keine Punkte gab es diesmal für die beiden Landsberger Teams in der Fußball-Kreisliga.

Besonders bitter war die 0:4-Niederlage von Jahn Landsberg gegen Oberweikertshofen II - beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt. „Diesmal konnten wir nicht an die Leistung in den vorherigen Spielen anknüpfen“, räumte Jahn-Trainer Sebastian Mayer nach der in dieser Höhe auch verdienten Niederlage ein. Vielleicht wäre mehr drin gewesen, hätten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit den möglichen Ausgleich geschafft. „Wir dürfen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und müssen nach vorne schauen“, gibt Mayer als Parole aus.

Stark ersatzgeschwächt musste der TSV Landsberg II beim Spitzenreiter Unterpfaffenhofen antreten, zudem wurde das Spiel auf einem extrem kleinen Nebenplatz ausgetragen, was der Heimelf entgegenkam. Schon nach zwei Minuten ging die Heimelf durch einen Elfmeter in Führung. „Da waren wir noch nicht richtig da, danach haben wir uns aber gefangen“, sagte TSV-Trainer Michael Echter. Noch vor der Pause mussten die Landsberger auch noch das zweite Gegentor hinnehmen, nach der Pause spielte aber nur mehr Landsberg. „Auf dem Platz war es aber extrem schwer, durchzukommen“, begründete der Coach die Niederlage.

Fuchstals personelle Probleme wirken sich aus

Unerwartet schwer taten sich die Fuchstaler beim Tabellenletzten Eichenau. Nach 38 Minuten lagen die Gäste bereits mit 0:2 zurück. Noch vor der Pause gelang dann der wichtige Anschlusstreffer. Allerdings konnte man nach dem Seitenwechsel nicht weiter daran anknüpfen. Eichenau machte eine Viertelstunde vor Schluss den Deckel mit dem Treffer zum 3:1 drauf - und schaffte damit den ersten Sieg der Saison. Kurz vor Abpfiff wurde dann noch Ferdinand Hibler vom SVF mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. „Wir kommen momentan einfach personell auf dem Zahnfleisch daher“, begründete Fuchstals Trainer Muriz Salemovic die Niederlage. (AZ)

Unterpfaffenh. - TSV LL II 2:0; 1:0 da Silva (2./FE), 2:0 Zelmat (34.).

Jahn Landsberg - Oberweikh. II 0:4; 0:1 Scheibner (39.), 0:2 Scheibner (58.), 0:3 Scheibner (65.), 0:4 Kuppelwieser (71.),

Eichenau - Fuchstal 3:1; 1:0 Stotz (32.), 2:0 Sander (38.), 2:1 Keßler (43.), 3:1 Dembele (76.); Gelb-Rot: Hibler (88./SVF).