In der Fußball-Kreisliga kassiert Jahn Landsberg eine bittere Niederlage

Jetzt ist es offiziell: Trainer Armin Sanktjohanser tritt als Trainer bei Jahn Landsberg nach Saisonende zurück und will erst mal eine Pause einlegen. Das Spiel gegen Gilching habe ihn in seiner Entscheidung noch bestätigt, sagte Sanktjohanser. Eine ganz bittere 1:2-Niederlage hatten die Jahnler hinnehmen müssen - nachdem sie zuvor beste Chancen vergeben hatten, kassierten sie in der 5. Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer. Mit einem „geschenkten Elfmeter“, so der Jahn-Coach, waren die Gäste in Führung gegangen, zwar gelang durch ein Eigentor Gilchings der Ausgleich, am Ende standen die Jahnler aber doch mit leeren Händen da. „Wenn wir alles verballern, müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, so sein Fazit.

