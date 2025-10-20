In der Kreisliga kommt es zum Duell von zwei Landsberger Fußball-Legenden

Diese beiden Spieler sind Landsberger Fußball-Legenden. Zusammen spielten sie jahrelang für den TSV, waren dort das, was man ein „Traum-Duo“ nennt. Sie feierten 2019 gemeinsam die Landesliga-Meisterschaft und stiegen in die Bayernliga auf – mit Muriz Salemovic als Spielertrainer und Sebastian Bonfert (damals neun Saisontore) als „Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels“, wie Salemovic sagt. Klar, dass beide noch immer befreundet sind - auch denn diese Freundschaft im Duell der Kreisliga kurz ruhte.

Seit dieser Saison sind die beiden 37-jährigen Oldies in der gleichen Liga am Ball, allerdings drei Klassen tiefer: „Muri“ als Spielertrainer beim starken Kreisliga-Aufsteiger SV Fuchstal, „Boni“ als spielender Co-Trainer beim TSV Moorenweis. Am Sonntag standen sie sich in Fuchstal auf dem Platz gegenüber - mit dem deutlich besseren Ende für den Gast.

Auf dem Platz gehen sich beide „aus dem Weg“

Ein kurzes Handshake vor dem Anpfiff – dann gingen sich die rote Nummer 21 und die grüne 7 auf dem Spielfeld größtenteils aus dem Weg, vermieden direkte Zweikämpfe. „Auch, weil Boni etwas überraschend als Linksaußen statt auf der Sechs auflief“, so Salemovic. Dazu kam, dass der Füchse-Coach, der das 1:0 durch Michael Boos vorbereitete (genauso wie das vermeintliche 2:0, das wegen Abseits nicht zählte), ab der 25. Minute nicht mehr im Mittelfeld, sondern eine Art klassischen Libero spielte. Grund: Eine Zerrung im rechten Oberschenkel. Zudem fehlte Sammy Keßler (20), der Kapitän und Torschütze vom Dienst, an allen Ecken und Enden.

Bonfert setzt sich im Duell der Routiniers durch

So hieß der Sieger des Routinier-Duells Sebastian Bonfert. Der Neu-Moorenweiser, der im Landkreis zuletzt als Spieler und Trainer des VfL Kaufering im Einsatz war, baute durch den 5:3-Sieg nicht nur mit dem TSV die Tabellenführung aus, sondern trug mit einem „Doppelpack“ innerhalb von fünf Minuten (zum 1:1 und 2:1 für die Gäste) auch wesentlich zum Auswärtserfolg bei. Für Fuchstal eine ärgerliche Niederlage, die auch einer schwachen Schiedsrichterleistung geschuldet war. „Es hätte auch anders laufen können“, da waren sich die ehemaligen Weggefährten nach dem Schlusspfiff einig. „Aber es war in jedem Fall ein unterhaltsames Spiel“, meinte Salemovic. Kleiner Trost für den unterlegenen Trainer: Hinterher gab’s wenigstens noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto der beiden „Legenden“.