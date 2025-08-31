Für den TSV Landsberg II ist der eine Punkt gegen Oberweikertshofen zu wenig

Deutlich mehr als das 2:2-Unentschieden wäre für den TSV Landsberg II in der Fußball-Kreisliga gegen Oberweikertshofens Reserve drin gewesen. „Wir hatten sicher 90 Prozent Ballbesitz, machen aber unsere Chancen nicht“, klagte Trainer Michael Echter. Sein junges Team habe schon viel richtig gemacht, aber „wir müssen auch noch viel lernen“. Wie bei den beiden Kontern, die den Gästen die Tore einbrachten. „Es nervt, weil mehr möglich gewesen wäre, aber das wird schon“, ist Echter zuversichtlich.

Noch schlechter lief es für Jahn Landsberg: Im vierten Spiel gab es für Spielertrainer Sebastian Mayer die vierte Niederlage. In Oberalting mussten sich die Jahnler mit 1:3 geschlagen geben. „Den Anfang haben wir etwas verschlafen, dann aber gut mitgespielt“, so Mayer. Unglücklich war auch der Elfmeter, den „man nicht machen muss“. Dennoch war er mit der kämpferischen Leistung zufrieden. „Wir haben momentan zwei Verletzte und zwei Urlauber, da gibt der Kader einfach nicht mehr her.“

Der SV Fuchstal ist auch von Gilching II nicht zu stoppen

Nicht zu stoppen scheint der SV Fuchstal zu sein: Im fünften Spiel fährt der Aufsteiger seinen fünften Sieg ein. Gegen Gilching II gingen die Füchse mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause. Als zu Beginn der zweiten Halbzeit der Ausgleich fiel, ließ sich das Team von Spielertrainer Muriz Salemovic nicht aus der Ruhe bringen, sondern legte schnell wieder vor. „Die Führung war auch verdient, wir haben nach dem Ausgleich noch mal zugelegt“, sagte der SVF-Coach. Schließlich war es Salemovic selbst, der den „Sack zumachte“ - er nutzte mit seiner Erfahrung einen zu kurz geratenen Pass und erhöhte auf 3:1. „Insgesamt war das Spiel sehr von der Taktik geprägt“, so Salemovic, seine Mannschaft habe es aber auch diesmal sehr gut gemacht. In Überzahl brachten die Gastgeber den Vorsprung dann über die Zeit. (AZ)

TSV Landsberg II - Oberweikh. II 2:2; 0:1 Wizani (17.), 1:1 B. Oppenrieder (41.), 1:2 Kuppelwieser (42.), 2:2 Dollinger (62.),

Oberalting - Jahn Landsberg 3:1; 1:0 Sayed (3.), 2:0 Hüttling (45+2/FE). 2:1 Bückers (55.), 3:1 Feicht (68.).

Fuchstal - Gilching II 3:1; 1:0 Boos (32.), 1:1 Jentsch (52.), 2:1 Klein (59.), 3:1 Salemovic (69.), Gelb-Rot: Hänschke (70./TSV).