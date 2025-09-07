Icon Menü
In der Fußball-Kreisliga Zugspitze kassiert Fuchstal in Maisach die erste Saisonniederlage

Fußball

Der SV Fuchstal kassiert in der Fußball-Kreisliga die erste Saisonniederlage

Am sechsten Spieltag erwischt es den Kreisliga-Aufsteiger. Schon im Vorfeld lief nicht alles optimal. Jahn holt den ersten Punkt, ist aber nicht zufrieden.
    • |
    • |
    • |
    Für die FT Jahn Landsberg (schwarze Trikots) gab es gegen Eichenau den ersten Punkt - zufrieden ist der Coach dennoch nicht.
    Für die FT Jahn Landsberg (schwarze Trikots) gab es gegen Eichenau den ersten Punkt - zufrieden ist der Coach dennoch nicht. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Jetzt hat es den SV Fuchstal in der Fußball-Kreisliga Zugspitze erwischt: In Maisach gab es für den Aufsteiger am sechsten Spieltag die erste Niederlage. „Wir haben unter der Woche nicht trainiert, das hat man dem einen oder anderen angemerkt“, sagte Füchse-Spielertrainer Muriz Salemovic - am Dienstag hatte er den Spielern freigegeben, am Donnerstag hatte das Gewitter ein Training unterbunden. Insgesamt aber sei Maisach viel effektiver gewesen: „Bei sieben Chancen haben sie fünf Tore gemacht.“ Dennoch zeigte Fuchstal eine tolle Moral, kämpfte sich nach einem 1:4 noch auf 3:4 ran - ein Konter der Heimelf sorgte für das Endergebnis. „Wenn man fünf Tore kassiert, dann hat man auch nicht verdient zu gewinnen“, lautete dazu der Kommentar von Salemovic.

