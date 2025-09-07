Der SV Fuchstal kassiert in der Fußball-Kreisliga die erste Saisonniederlage

Jetzt hat es den SV Fuchstal in der Fußball-Kreisliga Zugspitze erwischt: In Maisach gab es für den Aufsteiger am sechsten Spieltag die erste Niederlage. „Wir haben unter der Woche nicht trainiert, das hat man dem einen oder anderen angemerkt“, sagte Füchse-Spielertrainer Muriz Salemovic - am Dienstag hatte er den Spielern freigegeben, am Donnerstag hatte das Gewitter ein Training unterbunden. Insgesamt aber sei Maisach viel effektiver gewesen: „Bei sieben Chancen haben sie fünf Tore gemacht.“ Dennoch zeigte Fuchstal eine tolle Moral, kämpfte sich nach einem 1:4 noch auf 3:4 ran - ein Konter der Heimelf sorgte für das Endergebnis. „Wenn man fünf Tore kassiert, dann hat man auch nicht verdient zu gewinnen“, lautete dazu der Kommentar von Salemovic.

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahn Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Fuchstal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis