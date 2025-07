Letztes Heimspiel für die Handball-Damen des TSV Landsberg

Für die Handball-Teams des TSV Landsberg neigt sich die Saison in der Bezirksoberliga dem Ende zu. So empfangen am Samstag die Damen zum letzten Heimspiel den TV Immenstadt ab 16 Uhr in der Isidor-Hipper Halle. Die Herren treten in den letzten beiden Spielen nur mehr auswärts an.

Bei den Allgäuerinnen, die ohne Punkt den letzten Platz der Tabelle belegen und damit als Absteigerinnen feststehen, treten die TSV-Damen als Favoriten an - ein „Pflichtsieg“ muss her. Doch die Erfahrung lehrt, dass solche Spiele oft nicht die einfachsten sind. Das Hinspiel hat Landsberg zwar klar gewonnen, dennoch darf Immenstadt nicht unterschätzt werden. Mit einem Sieg würde Landsberg den 9. Tabellenplatz sichern und hätte auch theoretisch nichts mit dem Abstieg zu tun.

Bei den Landsberger Herren gibt es einige Ausfälle

Die Herren treten ab 18.30 Uhr bei der HSG Würm-Mitte 22 an. Gegen den Tabellendritten haben sie die deutlich schwerere Aufgabe vor sich, zudem tut die Verletzung von Torhüter Dominik Keller richtig weh, er fällt für die restliche Saison aus. Aber auch andere sind angeschlagen und weder aus der Jugend noch von der Zweiten gibt es Unterstützung, da beide Teams selbst spielen. Also wird es darauf ankommen, was mit dem vorhandenen Kader möglich ist. Als Tabellenfünfte können die TSV-Herren aber ruhig in den Endspurt gehen.

A-Jugend des TSV Landsberg kann Meister werden

Der Saisonhöhepunkt steht für die A-Jugend an: Am Samstag haben sie bei der HSG Dietmannsried/Altusried (17 Uhr) die Möglichkeit, sich den Meistertitel in der Bezirksoberliga zu sichern. Zeitgleich spielen die Herren II beim SC Weßling. Vor den Damen spielen am Samstag in der Hipper-Halle ab 10 Uhr die C2-Mädchen gegen Pfronten und ab 12 Uhr die C-Jugend gegen den TSV Bobingen. Auswärts müssen die C1-Mädchen in Fürstenfeldbruck ran und die B-Mädchen in Buchloe. Am Sonntag spielt die D2-Jugend ab 10 Uhr gleich zweimal in der Hipper-Halle gegen den TSV Schongau. (AZ)