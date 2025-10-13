Für die Handball-Herren des TSV Landsberg gibt es doch noch ein Happy-End

Gemischte Gefühle herrschen bei den Handballern des TSV Landsberg nach dem vergangenen Spieltag in der Bezirksoberliga. Während die Herren einen knappen Derbysieg verbuchten, mussten sich die Damen klar geschlagen geben.

Herren In einer spannenden und umkämpften Partie setzten sich die TSV-Herren zu Hause mit 30:28 (15:13) gegen den TSV Herrsching II durch. Landsberg zeigte sich zwar im Angriff beweglich, aber es war anzumerken, dass etliche Spieler angeschlagen in die Partie gehen mussten. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch (5:5/14.). Erst in der zweiten Viertelstunde kam Landsberg besser ins Spiel und profitierte immer wieder von den Schlagwürfen von Fynn Meier. Zudem war Kai Roth nervenstark vom Siebenmeterpunkt, mit dem ersten Zwei-Tore-Vorsprung ging es in die Pause (15:13).

Landsberg muss den späten Ausgleich hinnehmen

Nach dem Seitenwechsel baute Landsberg den Vorsprung aus (21:18/39.), bekam das Spiel aber nicht so richtig in Griff. Herrsching blieb dran und machte mit seiner aggressiven Abwehr den Landsberger weiter das Leben schwer. So kamen die Gäste wieder auf 24:25 ran (49.), da war es entscheidend, dass Leon von Hayek einen Siebenmeter hielt. Landsberger blieb ruhig, auch nach dem 27:27 (57.) und schließlich war es Patrick Czok, dessen Gegenstöße die entscheidenden letzten beiden Treffer einbrachten. Trainer Florian Pfänder überließ diesmal seinem Abwehrchef Johannes Kauter das Schlusswort: „Ich denke, das war nicht unser bestes Spiel, aber wir waren mental immer stabil und haben mit mannschaftlicher Geschlossenheit verdient gewonnen.“

TSV: Leon von Hayek, Daniel Bauer (2), Tobias Müller, Christian Eisen (5), Johannes Kauter, Fynn Meier (9), Ludwig Kreiß, Patrick Czok (3), Armin Ahic (1), Andre Pfeffer, Arne Quitsch, Kai Roth (6/3), Robin Ontl (4).

Handball-Damen des TSV Landsberg haben große Personalprobleme

Damen Schwierig sind die Zeiten gerade für die TSV-Handballerinnen: Der eh schon kleine Kader ist durch langwierige Verletzungen von wichtigen Rückraumspielerinnen noch mehr geschwächt. So mussten die Landsberger beim Eichenauer SV abermals eine deutliche Niederlage (21:35) hinnehmen. Wenigstens hatte man diesmal mit neun Feldspielerinnen ein paar Wechselmöglichkeiten.

Landsberg kam auch ganz gut ins Spiel und konnte bis zum 10:11:(23.) mithalten. Auch Strafzeiten wurden gut weggesteckt, doch in den letzten Minuten vor der Pause zog Eichenau auf 12:16 weg. Nach dem Wechsel wurde die bislang effektivste Werferin des TSV, Manuela Friedrich, in Einzeldeckung genommen. Das bremste das Landsberger Angriffsspiel entscheidend. Zudem bekamen die TSV-Damen die gegnerischen Außen-Spielerinnen immer weniger in Griff und so wuchs der Rückstand entscheidend (14:22/39.). Landsberg bekam in der Abwehr immer mehr Probleme und konnte sich im Angriff immer schwerer durchsetzten - so fiel die Niederlage mit 21:35 deutlich aus. (AZ)

TSV: Annelie Aßner, Amelie Weigel, Michelle Schleevoigt (1), Barbara Bonfert (2), Franziska Kemeny (2), Hannah Rastel (2), Carolin Schink (6), Annika Stroers (1), Simone Rank (1), Manuela Friedrich (7).