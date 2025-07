Handball-Teams des TSV Landsberg beenden die Saison mit Sieg und Niederlage

Für die Damen und Herren des TSV Landsberg ist die Saison in der Handball-Bezirksoberliga Geschichte: In ihrem letzten Punktspiel verbuchten die Damen noch einen Auswärtssieg - die Herren mussten sich am Ende knapp geschlagen geben. Beide Teams hatten den Klassenerhalt aber bereits vorher in der Tasche.

Damen Während Gastgeber Murnau Platz 10 nicht mehr verbessern konnte, hatte Landsberg noch die Chance, auf Platz acht zu klettern - aber beide Mannschaften wollten offensichtlich mit einem Sieg abschließen, boten vollen Einsatz eine bis in die letzten Minuten spannende Partie. Landsberg kam gut ins Spiel und ging schnell in Führung (5:2/7.), Murnau hielt den Anschluss kam aber auch in Überzahl nicht entscheidend durch die Landsberger Abwehr (7:5/12.). Die Landsberger Damen profitierten von einer geringen Fehlerquote, nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. So war es dem sicher verwandelten Siebenmeter durch Manuela Friedrich zu verdanken, dass es mit einem 15:13 in die Pause ging.

Landsbergs Handballerinnen holen den Rückstand wieder auf

Der zweite Durchgang begann mit viel Tempo und Vorteilen für die Gastgeberinnen, die schnell ausglichen (16:16). Landsberg konnte sich zwar auf die aufmerksame Annelie Aßner im eigenen Tor verlassen, nutzte aber die eigenen Chancen immer noch zu wenig - Murnau zog auf 22:19 weg (41.) und das Spiel drohte zu kippen - aber die Landsbergerinnen blieben dran und holten auch einen weiteren Rückstand auf. So war die Partie beim 27:27 in der 53. Minute wieder offen. Beim 27:28 nahm Trainer Amer Becirhodzic vier Minuten vor Schluss noch mal eine Auszeit und mahnte zu besonnenem Spiel, es galt, bei vollem Einsatz trotzdem einen „kühlen Kopf“ zu bewahren. Becirhodzic setzte erfolgreich auf die erste Sieben, die aufopferungsvoll kämpfte und keinen Gegentreffer mehr zuließ. Dann war es Manuela Friedrich, die zwei Landsberg zugesprochene Siebenmeter sicher verwandelte und so den umjubelten 28:27-Sieg sicherte.

„Das war heute auf jeden Fall spannend, beide Teams haben den Zuschauern was geboten. Super, dass sich meine Mannschaft mit toller Moral mit einem Sieg für den Einsatz belohnt hat. Es war insgesamt ein gutes Spiel von uns und ein guter Saisonabschluss“, war Trainer Amer Becirhodzic nach dem Spiel sichtlich zufrieden.“ Damit beenden die TSV-Damen die Saison auf dem 8. Tabellenplatz.

TSV: Annelie Aßner, Jule Kunstmann, Hana Becirhodzic (6/1), Lena Hierstetter (3), Marina Hereth (1), Barbara Bonfert, Franziska Kemeny (3), Michelle Schleevoigt, Anika Stroers, Carolin Schink (2), Hannah Rastel, Simone Rank, Manuela Friedrich (8/4), Jessica Fugatt (6).

Herren Zu Hause hatten die TSV-Herren gegen HSG Gröbenzell-Olching deutlich gewonnen, damals aber mit fast komplettem Kader. Ins Rückspiel jedoch gingen die Landsberger arg dezimiert. Nachdem auch noch mit Fynn Meier ein wichtiger Spieler passen musste, war besonders im Rückraum das Personal knapp, Trainer Florian Pfänder war zu „kreativen“ Aufstellungen gezwungen. So konnte auch mal einen Außen und einen Kreisläufer im Rückraum sehen.

Bei den Herren des TSV Landsberg stehen Veränderungen an

Aber auch in dieser Aufstellung hielt Landsberg mit - zwar lag der TSV nie in Führung, verlor aber auch nie den Anschluss (5:7/10.). Nach einer unglücklichen Aktion musste dann noch früh mit Johannes Kauter ein wichtiger Abwehrspieler mit Rot auf die Tribüne. Zwar gelang dennoch der Ausgleich (9:9/15.), zur Pause aber führte die HSG wieder 19:16. Nach dem Wechsel wuchs der Abstand etwas (20:25/38.) und Landsberg musste kämpfen, um den Abstand zu halten (24:29/44.). Hoffnung keimte noch mal auf, als Trainer Pfänder zum Ende hin auf eine offensive Abwehr umstellte und Landsberg auf 30:33 verkürzte. Doch der HSG ließ nicht locker und gewann 35:33. „Wir waren heute am Rande unserer personellen Möglichkeiten, die Ausfälle konnten wir nicht ganz ausgleichen. Aber die Jungs haben alles versucht, was machbar war“, war Trainer Florian Pfänder nach dem Spiel nicht unzufrieden. Damit schließen die Landsberger die Saison mit einem ordentlichen 5. Tabellenplatz ab.

Allem Anschein nach wird sich die Mannschaft für die nächste Saison erheblich verändern. Einige langjährige Spieler überlegen, ihre Karriere zu beenden, andere planen einen Vereinswechsel aus beruflichen oder persönlichen Gründen. Es wird also Zeit für den Nachwuchs, nachzurücken - Florian Pfänder wird auch die veränderte Mannschaft trainieren. (AZ)

TSV: Leon von Hayek, Janno Piper (1), Nicolai Putz (13/4), Christian Eisen (2), Johannes Kauter (1), Lukas Spieß, Christoph Dreher (9), Gatto Piepenburg (3), Marco Spanger (1), Arne Quitsch (2), Kai Roth (1/1).