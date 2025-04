Für die Handball-Teams des TSV Landsberg steht der letzte Spieltag an

Die Saison 2024/2025 der Landsberger Handballer geht zu Ende: Für die Damen und Herren des TSV Landsberg steht das jeweils letzte Saisonspiel in der Bezirksoberliga an. Die Herren sind am Samstag, ab 17 Uhr, als Tabellenfünfter beim unteren „Nachbarn“, der HSG Gröbenzell-Olching zu Gast. Für beide Teams geht es um nichts mehr, an den Plätzen kann sich nichts mehr ändern. Also eine Gelegenheit, befreit aufzuspielen und mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison zu gehen. Auch wenn sich an der Verletztenmisere nichts geändert hat, würden die Landsberger natürlich gerne den Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen.

TSV-Damen wollen diesmal mehr als nur einen Punkt

Ähnlich ist die Situation bei den Damen. Ihnen ist der 9. Platz nicht mehr zunehmen und damit der Klassenerhalt praktisch sicher. Sie haben allerdings noch die Chance, einen Platz nach oben zu rutschen. Das würde allerdings einen Sieg beim derzeitigen Tabellenzehnten, dem TSV Murnau, voraussetzen. Im Hinspiel trennten sich die Teams mit einem Unentschieden. Wenn es gelingt, über 60 Minuten stabil zu bleiben, haben die Landsbergerinnen durchaus gute Chancen diesmal zu punkten. Zumal sich für Murnau am Tabellenplatz nichts mehr ändern kann. Die Partie beginnt am Samstag um 20 Uhr. (AZ)