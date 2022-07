Taekwon-Do: Markus Klingl sammelt Titel bei der Weltmeisterschaft

Der Prittrichinger Kampfsportler Markus Klingl gewinnt bei den US Open drei Weltmeistertitel. Ein Sieg bedeutet ihm besonders viel.

Nicht nur im Tennis oder Golf gehören die US Open zu einem der größten Sportevents. Auch im Kampfsport zählen die ISKA US Open zu einer der größten und bekanntesten Veranstaltungen. Mehr als 3000 Sportlerinnen und Sportler kämpften diesmal um die begehrten Weltmeistertitel. Mit am Start auch Taekwon-Do-Kämpfer Markus Klingl vom TV Prittriching.

Besonders der Bereich Formen hat einen großen Stellenwert und ein hohes Ansehen. Auch wenn das Team der ISKA Germany heuer mit fünf Starter ziemlich klein war, so hat dies nichts über die Qualität der Sportler zu sagen. Mit insgesamt sechs ersten, fünf zweiten und drei dritten Plätzen konnte sich das Ergebnis durchaus sehenlassen. Und daran hatte auch Markus Klingl großen Anteil.

Die Konkurrenz ist stark

Im Bereich Formen war Klingl der einzige Vertreter des Teams - aber ausgesprochen erfolgreich, denn der Kämpfer vom TV Prittriching holte drei Weltmeistertitel und wurde zweimal Vizeweltmeister. Die Konkurrenz bei den US Open, die im Conorado Spring Hotel im Disney World Orlando/ Florida stattfanden, war groß und stark. Auf diesem Turnier unter die drei Erstplatzierten zu kommen, ist in der Branche hoch angesehen.

Markus Klingl vom TV Prittriching gewinnt bei den US Open mehrere Goldmedaillen. Foto: Klingl

Von jung bis alt, vom Weißgurt bis zum hohen Dan-Träger, strebten die Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt nach den Titeln in den Kategorien Formen, Bruchtest, Pointfigth, Leichtkontakt und Clash. Markus Klingl wurde in folgenden Kategorien Weltmeister: Traditionel Form + 18 Black Belt A, Creative Form + 18 Black Belt A, Creative Weapon Form + 18 Black Belt A. Viezeweltmeister wurde er in den Kategorien Tradtitionel Weapon Form + 18 Black Belt A, Music & Extreme Form +18 Black Belt A und Music & Extreme Weapon Form + 18 Black Belt A.

Beim großen Finale überzeugt der Prittrichinger

Und Klingl war auch beim großen Finale in der Kategorie mit den meisten Teilnehmern am Start. 21 Kämpfer gingen auf die Matte, um in der Kategorie Traditional Forms den begehrten Titel zu gewinnen. Mit einer solchen Zahl an Konkurrenten gehörte diese Kategorie zu den stärksten des Turniers. Am Ende konnte sich Markus Klingl mit der 13. Hyong (koreanisch: Yu-Shin) durchsetzen.

Unter dem Beifall der Gegner, Kampfrichter und Zuschauern wurden die Entscheidungen verkündet und Klingl konnte den größten Titel seiner bisherigen Laufbahn feiern. Das gemeinsame Training mit Shifu Serge Seguin hat sich ausgezahlt. Mit tollen Erlebnissen, fairen Wettkämpfen und neu gewonnenen Freunden ging es wieder nach Hause. (AZ)