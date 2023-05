Ungewöhnliches Spiel für Fußballer des VfL Kaufering in der Landesliga

Plus Das Landesliga-Team aus Unterhaching kommt Mittwoch nach Kaufering. Es ist eine ungewöhnliche Partie. Es gibt zudem eine Entscheidung zum abgebrochenen Spiel gegen Gilching.

Die Fußballer des VfL Kaufering empfangen am Mittwoch, 17. Mai, ab 19 Uhr in der Landesliga Südwest die Reserve der Spielvereinigung Unterhaching. Die hatte ihren Gegnern zuletzt Abreibungen verpasst. Schwabmünchen (0:6), Mering (0:5) und Olching (0:7) hatten keine Chance. Unterhaching ist kein gewöhnlicher Ligakonkurrent.

Das Team von Unterhaching setzt sich aus A-Jugendlichen und Akteuren, die in der Regionalliga in der ersten Mannschaft nicht zum Zug kamen, zusammen. Für Kauferings Trainer Benjamin Enthart ist es eine besondere Partie, die vorgezogen wurde, um ein freies langes Wochenende zu ermöglichen.