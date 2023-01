Kaufering

vor 17 Min.

Bundesliga: Für die Kauferinger Floorballer geht es weiter

Das Jahr 2022 haben die Floorballer der Red Hocks Kaufering mit einem Sieg beendet – am Samstag wollen sie auch mit einem Heimsieg ins neue Jahr starten. Ab 18 Uhr ist der Vorletzte der Bundesliga, BW Schenefeld, in Kaufering zu Gast.

Plus Am Samstag starten die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering mit einem Heimspiel ins Jahr 2023. Gegen den Gast aus Schenefeld ist ein Sieg Pflicht.

Von Margit Messelhäuser

Das war es schon wieder mit der Weihnachtspause für die Red Hocks Kaufering: Am Samstag, ab 18 Uhr, steht das Heimspiel in der Floorball-Bundesliga gegen BW Schenefeld an. Für die Gastgeber ist ein Sieg Pflicht, will man den Platz im Mittelfeld der Tabelle verteidigen. Inzwischen steht auch der Termin für das Nachholspiel gegen Chemnitz.

