Kaufering

vor 19 Min.

Der Gegner weckt beim VfL Kaufering Erinnerungen

Der VfL Kaufering rückt zusammen: Am Freitagabend steht das nächste Spiel in der Fußball-Landesliga an.

Plus In der Fußball-Landesliga steht für die Kauferinger wieder ein Freitagabendspiel an. Zu Gast ist der Aufsteiger aus Aindling.

Von Margit Messelhäuser

Einen Teilerfolg hat das neue Kauferinger Trainerteam bereits verbuchen können: Nach fünf Niederlagen in Folge gab es für den Fußball-Landesligisten zuletzt immerhin wieder einen Punkt. Das reicht aber noch lange nicht, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Am Freitagabend gibt es die nächste Möglichkeit: Ab 18.30 Uhr ist der TSV Aindling in Kaufering zu Gast.

Die Freitagabendspiele kommen den Kauferingern ganz gelegen, allerdings ist es gegen Aindling das letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr. „Nächsten Freitag noch in Gilching, dann spielen wir wieder samstags“, blickt Trainer Michael Grasse auf den weiteren Spielplan. Ganz unabhängig von der Anstoßzeit bleibt aber, dass die Kauferinger dringend Punkte brauchen. Mit acht Zählern sind sie weiter Tabellenletzter. Am Freitag kommt mit dem TSV Aindling ein Team, das bei Grasse Erinnerungen weckt. „Aindling liefert bislang eine ähnliche Saison ab, wie wir in der vergangenen.“ Denn auch die Gäste spielen als Aufsteiger bislang sehr gut mit. Mit 17 Punkten kommt der TSV als aktueller Tabellenvierter nach Kaufering und glänzte bislang vor allem mit der Defensive. In den zehn Spielen kassierte Aindling nur zehn Gegentore, einzig Tabellenführer Schwabmünchen (7) ist hier besser. Allerdings haben die Aindlinger bislang auch erst elf Tore erzielt.

