Kaufering

27.11.2023

Ernüchterung bei den Red Hocks Kaufering

Plus Kaufering verliert in der Floorball-Bundesliga gegen Berlin. Trainer Daniel Nustedt bilanziert danach, dass die Partie ein Spiegelbild der bisherigen Saison ist.

Dass die Partie gegen die Berlin Rockets nicht einfach werden würde, war Daniel Nustedt, Trainer der Red Hocks Kaufering, schon vorher klar. Die Mannschaft aus der Hauptstadt gehörte in der vergangenen Saisons zu den besten Teams. Die Art und Weise wie Kaufering sein Heimspiel – das fand wegen einer Veranstaltung im Sportzentrum ausnahmsweise in Landsberg statt – mit 5:9 verlor, ärgerte den Trainer aber.

„Wir haben so begonnen, wie wir uns das vorgenommen haben“, sagt Nustedt, Das wurde auch in der 3. Minute belohnt. Benedikt Föhr erzielte die Führung. Im Anschluss habe sein Team aber „zu wenig Energie investiert“, um das Momentum zu nutzen. Besser machte es der Gegner und ging seinerseits durch zwei Tore in der 9. und 10. Minute in Führung. Bis zur ersten Pause gelang es Kaufering durch Benedikt Föhr und Benedikt Richardon, das Spiel wieder zu drehen.

