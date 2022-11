Floorball: Die Red Hocks sind im Pokal im Torrausch

Die Red Hocks aus Kaufering ziehen mit einem 21:0-Sieg ins Achtelfinale des Floorball-Pokals ein.

Mit einem 21:0-Kantersieg haben die Red Hocks aus Kaufering den Einzug ins Achtelfinale des deutschen Floorball-Pokals geschafft. Gegen den Zweitligisten Frankfurt Falcons dominierten die Gastgeber das Geschehen über die volle Spielzeit, was sich letztlich auch im Ergebnis ausdrückte.

Dass unterklassige Teams im Pokal nicht mal eben im Vorbeigehen geschlagen werden, hatten die Kauferinger in den vergangenen Jahren oftmals vor Augen geführt bekommen. Das war diesmal anders: Vom Anpfiff an ging das Spiel nur in eine Richtung, Kriss Luzinskis wurde von Lauris Stiprais zweimal freigespielt und legte früh auf 2:0 vor (8.). Nach einem feinen Doppelpass ließ Jonas Fellner kurz darauf das 3:0 folgen, bis zum Pausenpfiff schraubten die Gastgeber das Ergebnis noch auf 6:0 hoch.

Tobias Hutter kehrt nach langer Verletzung zurück

Eine besondere Geschichte des ersten Abschnitts: Tobias Hutter, der nach einem halben Jahr Verletzungspause aufs Feld zurückkehrte, traf mit einem Distanzschuss zum 4:0 und wurde nach Spielende sogar zum Spieler des Spiels gewählt. Frankfurt war bis dato nur selten gefährlich, bei zwei Kontern musste David Winzinger aber stark parieren.

Den zweiten Durchgang eröffnete Moritz Leonhardt, mit sieben Torbeteiligungen punktbester Kauferinger an diesem Tag, als er einen Drehschuss ins lange Eck setzte (29.). Ansonsten waren die Red Hocks zwischenzeitlich verspielt und inkonsequent vor dem Tor. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe die knapp 200 Zuschauerinnen und Zuschauer wieder jubeln durften: Binnen zwei Minuten schossen die Roten vier Tore.

Gut gewappnet für den Start in die Floorball-Bundesliga

Im letzten Drittel war der Klassenunterschied noch deutlicher. Etwa im Zwei-Minuten-Takt wurde die Führung weiter ausgebaut, sodass die Mannschaft von Trainer Markus Heinzelmann mit einem 21:0 das Ticket fürs Pokal-Achtelfinale gebucht hat. Elf verschiedene Torschützen durften sich feiern lassen.

Lesen Sie dazu auch

„Das Spiel lief deutlicher als erwartet, wobei ich unserer Mannschaft ein Kompliment machen muss. Die Effektivität im Abschluss war über weite Strecken gut“, sagt Trainer Heinzelmann. Auf wen die Kauferinger im Achtelfinale treffen, wird noch ausgelost. Gradmesser im Hinblick aufs kommende Wochenende dürfte das Frankfurt-Spiel kaum sein, denn nach vierwöchiger WM- und Pokal-Pause geht die Floorball-Bundesliga für Kaufering mit einem schweren Auswärtswochenende weiter.

Am Samstag gastieren die Red Hocks beim Tabellenvorletzten BW96 Schenefeld, am Sonntag geht es weiter zum ETV Hamburg. „Das werden zwei interessante Partien, beide Gegner sind auf Augenhöhe mit uns“, sagt Kapitän Marco Keß. „Wenn wir trotz der zehn Stunden Busfahrt gut ins Spiel finden und spielerisch ans Pokalspiel anknüpfen, dann sind zwei Siege möglich.“ (AZ)