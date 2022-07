Fußball

vor 50 Min.

Für Kauferings Fußballer beginnt neue Ära in der Landesliga

Der VfL Kaufering (schwarze Trikots) spielte eine überzeugende Vorbereitung. Im ersten Pflichtspiel in der Landesliga tritt der Aufsteiger am heutigen Samstag daheim ab 17 Uhr gegen die ambitionierte Mannschaft aus Kempten an. Die hat einen ehemaligen Profi in ihren Reihen.

Plus Kauferings Fußballer treten erstmals in der Landesliga an. Mit welchem Konzept der Trainer Punkte holen will. Gegner Kempten hat einen Spieler mit Bundesligaerfahrung im Kader.

Von Tobias Giegerich und Christian Mühlhause

Am heutigen Samstag beginnt die neue Landesligasaison und in der Südwest-Staffel ist erstmals Aufsteiger Kaufering dabei. Zum Auftakt trifft das Team vom Lech gleich auf eine gestandene Mannschaft mit Ambitionen: den FC Kempten. Damit möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen, wurde der Anstoß nach hinten verlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen