Kaufering

Fußball-Landesliga: Wieder ein Abendspiel für den VfL Kaufering

Für Kauferings Fußballer (weiße Trikots) geht es am Freitagabend in der Landesliga nach Gersthofen.

Plus Der VfL Kaufering ist in der Fußball-Landesliga am Freitagabend in Gersthofen zu Gast. Die Enthart-Elf bekommt es damit wieder mit einem Kellerkind zu tun.

Von Margit Messelhäuser

Ein Freitagabendspiel steht für den Fußball-Landesligisten VfL Kaufering auf dem Programm: Um 19 Uhr wird die Partie beim TSV Gersthofen angepfiffen. Angesichts der Tabellensituation eine gut machbare Aufgabe für den Aufsteiger Kaufering, doch man sollte sich nicht täuschen lassen.

