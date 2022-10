Kaufering

Kaufering gelingt Remis unter schwierigen Bedingungen

Plus Kauferings Fußballtrainer Benjamin Enthart muss beim Auswärtsspiel in der Landesliga in Gilching improvisieren. Der VfL baut seine Serie aus. Am nächsten Wochenende steht das Topspiel an.

Von Christian Mühlhause

Rein vom Blick auf die Tabelle der Fußball-Landesliga war bei der Partie zwischen Gilching und Kaufering ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Doch VfL-Trainer Benjamin Enthart stand vor einer Herausforderung, die er bislang so noch nicht hatte in dieser Saison, und er war deswegen mit dem 1:1-Unentschieden am Ende auch sehr zufrieden.

