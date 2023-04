Kaufering

Kauferings Coach hofft, dass der Hustensaft wirkt

Kauferings Trainer Ben Enthart (links) hofft, dass zumindest einige seiner kranken Spieler am Samstag wieder auflaufen können.

Plus In der Fußball-Landesliga erwarten die Fußballer des VfL Kaufering den TSV Gersthofen. Bei der Heimelf könnte es personell eng werden.

Am liebsten würde Ben Enthart den „Ausrutscher“ seiner Mannschaft gleich am Samstag wieder wettmachen. In der Fußball-Landesliga erwarten er und sein Team ab 14 Uhr den TSV Gersthofen. Allerdings sieht es personell nicht wirklich rosig aus – eine Erkältungswelle hat die Kauferinger erwischt.

Gerade mal zwölf Spieler waren am Dienstag im Training gewesen und auch für Donnerstag hatten Enthart schon wieder Abmeldungen erreicht. „Ich hoffe jetzt, dass der Hustensaft und die Erkältungsmittel helfen“, so Enthart im Gespräch mit unserer Zeitung. Noch sehe er zwar keine Gefahr, dass er keine spielfähige Mannschaft stellen kann, dennoch sei es natürlich ungünstig.

