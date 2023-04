Kaufering

vor 17 Min.

Landesligist VfL Kaufering lässt alle Tugenden vermissen

Plus Der VfL Kaufering kassiert in der Fußball-Landesliga die dritte Niederlage in Folge. Nach dem 0:4 in Weißenburg ist der VfL-Trainer ratlos.

Von Margit Messelhäuser

Es läuft einfach nicht mehr beim VfL Kaufering. Der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga hat den Klassenerhalt geschafft – seit das sicher ist, kann die Enthart-Elf aber nicht mehr an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen.

Ein Motivationsproblem hatte Kauferings Trainer Ben Enthart vor dem Spiel beim TSV Weißenburg bereits ausgemacht. Dass nach dem Erreichen des großen Ziels, als Aufsteiger den Verbleib in der Landesliga zu schaffen, ein bisschen die Luft raus sei, empfand er nur normal. Auf der anderen Seite hoffte er, dass wieder die Leichtigkeit zurückkehrt, nachdem der Druck weg sei.

