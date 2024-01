Kaufering/Landsberg/Schwabmünchen

15.01.2024

Fußballtrainer Ben Enthart übernimmt zwei Trainerposten

Plus Nach der Saison 2022/23 hatte Ben Enthart beim Landesligisten VfL Kaufering aufgehört. Jetzt kümmert sich der Coach um zwei Fußballteams. Er erklärt, wie das gelingt.

Ab der nächsten Saison übernimmt Fußballtrainer Benjamin Enthart neben der Herrenmannschaft des TSV Schwabmünchen auch eine Jugendabteilung in Landsberg. Wie managt er diese Doppelbelastung? Der VfL Kaufering hat Benjamin Enthart viel zu verdanken. Als Trainer führte er das Team 2022 zum ersten Mal in die Landesliga und konnte im darauffolgenden Jahr als Tabellensechster souverän die Klasse halten. Nach vier erfolgreichen Jahren trat er nach der Saison 2022/23 zurück. Doch nicht einmal ein Jahr später ist der 44-Jährige zurück im Trainergeschäft und könnte schon nächste Saison wieder auf seinen alten Verein treffen.

Bereits am Mittwoch startete Enthart als neuer Coach mit dem Training der U11 des TSV Landsberg. Am Sonntag folgte ein Trainingsspiel gegen eine Prager Mannschaft. „Durch den Förderkader von Alex Höfer (Jahrgang 2013 mit Talenten aus der Umgebung) kenne ich bereits viele Eltern und Spieler der Mannschaft“, erklärt der Landsberger. Von den Testspielen der Landkreisauswahl des Förderkaders war er begeistert. „Die Spiele gegen gute Gegner verliefen schon auf hohem Niveau, und man merkt, wie schnell Sport miteinander verbindet“, schwärmt Enthart. Nach langen Gesprächen mit Markus Dech, Stefan Drischberger (beide TSV Landsberg) und Sven Krauter (VfL Kaufering) stand die Entscheidung, die D-Jugend nächste Saison zu coachen, fest. Dabei war laut Benjamin Enthart vor allem eine Sache ausschlaggebend: „Als Stützpunkttrainer für Landsberg und Kaufering ist es optimal, dass der TSV und der VfL nächste Saison eine Spielgemeinschaft bilden.“ So könne er die jungen Spieler durch das Stützpunkttraining am Montag und die beiden weiteren Vereinstrainings gut fördern. Dass er hier seinen Sohn mittrainiert, macht die Sache umso leichter.

