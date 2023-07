Fußball

Fußball: FC Bayern München kooperiert mit dem VfL Kaufering

Plus Der VfL Kaufering wird neuer Partner des FC Bayern Campus. Wie das Thema in Issing bewertet wird.

Der FC Bayern München hat sich im Landkreis einen neuen Partnerverein für die Nachwuchsarbeit gesucht: War es bislang der FC Issing, so ist es künftig der VfL Kaufering. Die neue Kooperation besteht seit 1. Juli, teilt der VfL Kaufering mit. Kaufering ist einer von fünf Standorten im Partnerverein-Netzwerk des FC Bayern Campus. Ziel sei es, die besten jungen Talente für die spätere Nachwuchsarbeit am FC Bayern Campus zu gewinnen und darauf vorzubereiten.

Erstes Training für Kader in Kaufering startet im Herbst

Seit vergangener Spielzeit startet der deutsche Rekordmeister erst mit der U11 im Spielbetrieb. „Mit den neuen Standorten erwarten wir uns einen weiteren Schub für unsere regionale Talententwicklung“, sagt Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Campus. Jugendleiter Sven Krauter in Kaufering ergänzt: „Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit. Das ist eine tolle Anerkennung für den VfL und unsere Nachwuchsarbeit.“ Die Zusammenarbeit umfasst regelmäßige Fördertrainings am Standort Kaufering aber auch die Möglichkeit zur Hospitation und Fortbildung der Nachwuchstrainer gemeinsam mit dem FC Bayern. Die ersten Trainingseinheiten für den Förderkader in Kaufering starten im September.

