Red Hocks verpassen das Halbfinale bei der deutschen Meisterschaft

Die U17-Floorballer treten bei der deutschen Meisterschaft als Titelverteidiger an. Es gibt gute Gründe, warum man diesmal leer ausgeht.

Der eine Moment in der Overtime war es, der die Schere zwischen dem alten Titelträger Kaufering und dem neuen Champion Bonn bei der deutschen Meisterschaft der U17-Floorballer schlussendlich auseinandergehen ließ. Während die Red Hocks durch das 4:5 nach Verlängerung das Halbfinale verpassten, setzten die Dragons ihren Weg auf den Thron fort. Dennoch ist das Trainerteam vom Lech mit der Leistung ihres Teams durchaus einverstanden.

„Wir wurden den beiden vermeintlich stärksten Teams zugelost“, sah sich Kauferings Coach Bernhard Wagner in der Gruppenphase bestätigt. Gegen den TSC Wellingsbüttel, souveräner Qualifikant aus der Region Nord-West, taten sich die Kauferinger, als Titelverteidiger angereist, extrem schwer und unterlagen am Ende mit 2:3, wobei das entscheidende Gegentor erst 18 Sekunden vor Schluss fiel. In Bezug auf den Halbfinaleinzug musste nun ein Sieg her.

Red Hocks holen gegen Bonn einen Rückstand auf

Nach dem ersten Durchgang gegen Bonn lagen die Red Hocks allerdings 0:2 zurück. Wieder lobt Wagner den Kampfgeist seiner Mannschaft, denn kurz vor Schluss waren es die Kauferinger, die 4:3 vorne lagen. Gut eineinhalb Minuten vor der Sirene fiel dann aber doch noch der Ausgleich und nur rund eine halbe Minute war die Verlängerung alt, als es wieder entscheidend einschlug. „Zweimal unglücklich verloren“, das sei durchaus bitter, gibt Wagner zu.

Am Ende wird es für Kaufering noch mal eng

Gegen den Gastgeber FBC Havel lagen die Red Hocks in der Partie um den fünften Rang bereits mit 7:2 vorne, als sich die dünne Personaldecke bemerkbar machte, doch mit 8:7 gelang doch noch der Sieg. Angreifer Tom Zöllner war mit sieben Toren und zwei Vorlagen aus drei Spielen der fleißigste Punktesammler des Turniers.

„Mit diesem jungen Team, zwei Drittel des Kaders kamen aus der U15, eine U17-Meisterschaft zu spielen und diese Ergebnisse zu erzielen, zeigt uns sehr deutlich, welche Qualität und Motivation vorhanden ist“, lobte Wagner. (AZ)

Kader: Jonathan Krevet (K), Leon Wagner (T), Jule Rummel, Antonia Pianski, Tom Zöllner, Vincent Kliemann, John Blümke, Finn Weber, Lukas Trieb, Ronja Trieb, Jonas Rubenwolf.