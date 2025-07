Kauferinger Nachwuchstalent holt Kreismeistertitel mit Kugel und Diskus

Jonathan Anders vom VfL Kaufering hat verschiedene Leichtathletikdisziplinen ausprobiert und Erfolge gefeiert. In Lindau absolvierte der 12-Jährige erstmals den Speerwurf. Hierbei warf er das 400 Gramm schwere Gerät auf 16,62m und belegte Rang 4. Etwas Pech hatte er beim Weitsprung. Hier griff er bei seinem besten Versuch mit der Hand nach hinten in den Sand, sodass er eine weit bessere Weite verschenkte. Mit 3,31m wurde er Fünfter.

Bei den Kreismeisterschaften für Mittel- und Nordschwaben holte er zwei Titel. Seine Stärken konnte er beim Diskuswurf und im Kugelstoßen ausspielen. Im Diskuswurf blieb er zwar weitenmäßig etwas unter seinen Möglichkeiten, konnte aber ungefährdet den 1. Platz und damit den Kreismeistertitel holen mit 17,65m. Das gelang auch im Kugelstoßen. Mit der Weite von 6,69m blieb er 15 cm hinter seiner Bestleistung zurück.

Kauferinger will heuer seinen ersten Zehnkampf absolvieren

Im Hochsprung, konnte der am Zehnkampf interessierte Athlet seine Bestleistung von 1,24m einstellen und wurde 6.. Das erste Mal ging Anders beim Hürdenlauf an den Start. Mit viel Respekt, aber einer guten technischen Leistung, absolvierte er die 60m in 13,76 Sekunden und belegte Rang 5. Im September will er seinen ersten Jedermann-Zehnkampf absolvieren. Bei der Vorbereitung wird vom erfahrenen Zehnkämpfer Jannick Bergmann unterstützt. (AZ)