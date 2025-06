Duo des VfL Kaufering überzeugt bei Wettkämpfen im Biathle und Triathle

Bei sommerlichen 32 Grad und besten Bedingungen im Schätzlerbad Weiden in Oberpfalz fanden in diesem Jahr die deutschen Meisterschaften im Biathle und Triathle statt. Für den VfL Kaufering gingen Ida Arya und Stefan Koukal an den Start – und brachten gemeinsam vier Medaillen mit nach Hause.

Dachverband der Sportarten Triathle und Biathle ist die Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM), der Weltverband für Modernen Fünfkampf. Im Gegensatz zum Duathlon der Triathleten, bei dem Laufen, Radfahren, Laufen über längere Distanzen angesetzt wird, müssen die Sportlerinnen im Biathle über kürzere Distanzen Laufen, Schwimmen und erneut Laufen: Bei der deutschen Meisterschaft waren diese 800 m Laufen, 100 m Schwimmen und nochmals 800 m Laufen. Dabei zeigte Ida Arya im Einzel ein starkes Finish: In den letzten Sekunden schob sie sich von Platz vier auf Rang eins und brachte den Titel der deutschen Meisterin nach Hause. In der Frauenstaffel erreichte sie gemeinsam mit Alice Schmidkunz aus Nürnberg ebenfalls den ersten Platz.

Die Kauferinger sammeln weiter fleißig Medaillen

Im Triathle-Einzel wird zwischen Laufen, Schießen und Schwimmen gewechselt, am Schießstand werden dabei Lichtpistolen verwendet. In Weiden mussten die Sportler dreimal 600m Laufen, dreimal Schießen auf 10m und 100m Schwimmen - auch da lief es für die Kauferinger optimal: Ida Arya erreichte den zweiten Platz und der Triathlet Stefan Koukal Platz drei. In der Mixed-Staffel trat Ida Arya gemeinsam mit Stefan Koukal an. Stefan Koukal mit starker Laufleistung komplettierte das erfolgreiche Wochenende – und sicherte so Rang zwei für die Staffel. (AZ)