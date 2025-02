Kickboxen: Junge Sportler bei deutscher Meisterschaft erfolgreich

Eine Erfolgsgeschichte schrieben die Kämpfer aus dem Landsberger Kickboxstudio bei der deutschen Meisterschaft in Ellwangen. Mit fünf Medaillen, darunter zwei goldene, kehrte das Team um Cheftrainer Ibrahim Karakoc zurück. Besonders bemerkenswert ist die Geschichte der beiden Goldmedaillengewinner Emirhan Tekbiyik und Aron Reese: Beide überraschten auch den ehemaligen Weltmeister und ihren Coach Karakoc.

Der junge Emirhan (16) bestritt erst vor einem Monat sein erstes Anfängerturnier und zeigte sich dort so vielversprechend, dass Trainer Karakoc ihn für die deutsche Meisterschaft meldete – eine Entscheidung, die sich im wahrsten Sinne des Wortes als goldrichtig erwies. In vier aufeinanderfolgenden Kämpfen setzte sich der Nachwuchsathlet gegen deutlich erfahrenere Gegner durch und sicherte sich sensationell den Titel. Eine ähnlich beeindruckende Leistung zeigte Aron Reese (18) in der Klasse Ü18 bis 70kg. Auch er kämpfte sich mit vier Siegen durch das Turnier und stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen. „Was Aron und Emirhan hier geleistet haben, ist außergewöhnlich“, erklärt ein sichtlich stolzer Ibrahim Karakoc. „Von Anfängern zu deutschen Meistern in so kurzer Zeit – das zeigt das enorme Potenzial, das in unseren Kämpfern steckt.“

Ibrahim Karakoc ist das Miteinander seiner Kämpfer wichtig

Komplettiert wurde der Medaillensatz durch Sebastian Hobelsberger (29/Silber) sowie Javid Safare (19) und Lukas Mann (22), die beide Bronze gewannen. Mit diesen Platzierungen qualifizierten sich die erfolgreichen Kämpfer gleichzeitig für die Europameisterschaft in Malta sowie die Weltmeisterschaft in Australien dieses Jahr. Betreut wurde das zehnköpfige Team neben Karakoc von den Coaches Benedikt Gruber, Carina Malsam und Arnd Billy, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen. „Die Betreuung am Mattenrand ist enorm wichtig“, betont Karakoc. „Unsere Coaches haben einen hervorragenden Job gemacht.“

Der Cheftrainer sieht in den Erfolgen vor allem eine Bestätigung der Philosophie seiner Kickboxschule: „Bei uns steht das Miteinander im Vordergrund. Als Team kann man schneller und besser wachsen als allein. Diese Mentalität hat uns zu diesen Erfolgen geführt.“ In Karakocs Kickboxstudio in Landsberg trainieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam. „Nicht jeder muss Wettkämpfer werden“, stellt der erfahrene Trainer und mehrmalige Weltmeister klar. „Mir ist wichtig, dass alle meine Schüler ihre individuellen Ziele erreichen – sei es ein Titel oder einfach mehr Selbstvertrauen im Alltag.“ (AZ)