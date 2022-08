Football in Landsberg: Ein Aufstieg der will gut überlegt sein

Plus Mit Platz zwei in der Regionalliga verpassen die Footballer des Landsberg X-Press knapp die Play-offs. Vielleicht ganz gut so, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Seit 2014 spielen die Footballer des Landsberg X-Press in der Regionalliga und haben in dieser Saison mit Rang zwei die beste Platzierung überhaupt erreicht. Auch wenn kurz Enttäuschung herrschte, dass man den Meistertitel und damit die Teilnahme an den Play-offs zur Zweiten Liga verpasst hat, es ist richtig, dass sich Spieler und Verantwortliche erst mal über den Erfolg und den Vizemeistertitel freuen. Denn so einfach wäre der Aufstieg nicht.

