Beste Werbung für den Schießsport

Plus Im Kreis Landsberg leisten die Schützen tolle Arbeit. Gut, dass man bei Wettkämpfen auch zusehen kann, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Der Schießsport kämpft nach wie vor um Anerkennung: Bei Olympischen Spielen und vielleicht noch bei Weltmeisterschaften treten die Schützinnen und Schützen aus dem Schatten der Konkurrenz. Und im Rampenlicht standen dann auch schon einige Sportler aus dem Landkreis, man denke an Olympiasiegerin Silvia Sperber aus Penzing oder Weltmeisterin Sigrid Baur aus Egling.