Der HC Landsberg muss sich jetzt auch belohnen

So spannend wie in dieser Saison war es in der Eishockey-Bayernliga schon lange nicht mehr. Erst am letzten Spieltag entschied sich, welche Mannschaft noch in die Play-offs und die Pre-Play-offs einziehen wird. Der HC Landsberg hat sich mit Platz acht nicht nur die Pre-Play-offs, sondern auch das Heimrecht gesichert. Und das, nachdem die Landsberger lange Zeit das Schlusslicht der Liga waren.

Wenn eine Mannschaft im Tabellenkeller steht und sich die Verantwortlichen explizit hinter den Trainer stellen, klingeln eigentlich die Alarmglocken: Nicht selten muss der Trainer bald danach seinen Hut nehmen. Anders beim HC Landsberg. Obwohl die Riverkings einen extrem schlechten Saisonstart erwischt hatten, war Trainer Martin Hoffmann nie zur Debatte gestanden - und die Entscheidung der Verantwortlichen war genau richtig. Hoffmann schaffte es, den Spielern Selbstvertrauen zu geben, führte das Team Stück für Stück in Richtung Pre-Play-offs, sogar die Teilnahme an den Play-offs war bis zum vorletzten Spieltag noch möglich.

Noch hat der HC Landsberg den Klassenerhalt nicht geschafft

Dass es jetzt für die Riverkings in der Zwischenrunde geht, ist auf jeden Fall ein Erfolg. Aber es ist erst der erste Schritt, denn nur wenn der HCL die Serie gewinnt, ist der Klassenerhalt geschafft - im Falle einer Niederlage müsste der HCL sich in der Abstiegsrunde beweisen und das will keiner. Angesichts der Leistungssteigerung in der zweiten Saisonhälfte ist den Riverkings zu wünschen, dass sie sich gegen Klostersee durchsetzen. Das wäre auch das passende Geschenk für die zahlreichen Fans, die den Landsbergern zu jeder Zeit die Treue gehalten haben.