Der neue Fußball-Modus im Kreis Zugspitze ist prima Sache

Plus In dieser Saison wird im Kreis Zugspitze nach einem neuen Modus gespielt. Dieser sorgt für mehr Spannung, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Seit Saisonbeginn läuft im Fußballkreis Zugspitze ein Pilotprojekt: Statt wie bisher die Saison an einem Stück auszuspielen, werden nach der Herbstrunde die Ligen von der Kreisliga bis zur C-Klasse neu eingeteilt – dann gibt es im Frühjahr eine Meister- und eine Abstiegsrunde. Kreisspielleiter Heinz Eckl und seine Mitarbeiter haben eine Menge Arbeit in die Vorbereitung gesteckt – und sollten sich jetzt freuen, denn diese Arbeit war nicht umsonst.