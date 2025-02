Nachwuchs-Konzept der Lechrain Volleys zahlt sich aus

Im Vergleich zu einigen anderen Sportarten haben es die Volleyballer nicht leicht - selbst große Turniere, wie Welt- und Europameisterschaften, werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kaum übertragen. Im Landkreis Landsberg hat diese Sportart dennoch Tradition - erinnert sei an die Damen des TSV Utting, die Anfang der 2000er-Jahre Bayernliga spielten. Doch dann fehlte der Nachwuchs und es ging abwärts. Ähnlich erging es den Damen des FC Penzing einige Jahre später.

Der Umbruch erfolgte 2019: Mehrere Vereine schlossen sich zu den Lechrain Volleys zusammen und die Kräfte wurden gebündelt. Doch nicht nur die Erwachsenen-Teams standen im Vordergrund, der Fokus wurde ebenso auf den Nachwuchs gelegt. Mit Stefan Huber fanden die Lechrain Volleys einen extrem engagierten Trainer, der auch andere Übungsleiter motivieren und ins Team einbinden konnte. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Eine Anzahl an Titeln, aber auch Spielerinnen, die in Auswahlmannschaften berufen wurden, können die Lechrain Volleys inzwischen vorweisen. Am Wochenende könnte bei der bayerischen Meisterschaft für die U12-Mädchen eine weitere Medaille dazukommen.

Die ersten Mannschaften profitieren von der Nachwuchsarbeit

Doch auch wenn es nicht klappen sollte: Das Konzept der Lechrain Volleys zahlt sich aus. In praktisch allen Sportarten gleicht die Nachwuchs-Entwicklung einer Pyramide - viele E- oder F-Jugend-Teams schrumpfen zu einer A-Jugend-Mannschaft zusammen. Angesichts nicht nur der Quantität, sondern auch der Qualität sollten aber genügend Spielerinnen und Spieler der Lechrain Volleys den Sprung in die Landesliga-Teams schaffen, um Volleyball im Landkreis aus dem Schattendasein befreien zu können.