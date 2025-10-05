Icon Menü
Kreisliga: Traumtor und schmeichelhafter Elfmeter kosten Fuchstal den Sieg

Fußball

In der Kreisliga Zugspitze erspielen sich die Teams aus dem Kreis Landsberg je einen Punkt. Der FT Jahn gelingt zuvor der erste Saisonsieg. Trainer des TSV II ist enttäuscht.
    • |
    • |
    • |
    Trainer Muriz Salemovic sagt, dass für sein Team, den SV Fuchstal, mehr drin gewesen wäre im Heimspiel.
    Trainer Muriz Salemovic sagt, dass für sein Team, den SV Fuchstal, mehr drin gewesen wäre im Heimspiel. Foto: Thomas Ernstberger (Archiv)

    Mit Oberalting empfing der SV Fuchstal einen starken Gegner, der die Hausherren beim Spiel gegen den Ball vor Herausforderungen stellte. SVF-Trainer Muriz Salemovic sagt über das Unentschieden, dass er damit leben könne, aber auch mehr drin gewesen wäre. „Von den Chancen hätte es auch 5:1 für uns ausgehen können, statt 2:2.“ Ein Gegentor aus 30 Metern bezeichnete er als „Treffer des Monats.“ Den erziele der Torschütze so vermutlich nur einmal bei 100 Versuchen. Zudem habe der Schiedsrichter für beide Mannschaften jeweils einmal auf den Elfmeterpunkt gezeigt, in beiden Fällen schmeichelhafte Entscheidungen, so Salemovic.

