Kreisliga: Traumtor und schmeichelhafter Elfmeter kosten Fuchstal den Sieg

Mit Oberalting empfing der SV Fuchstal einen starken Gegner, der die Hausherren beim Spiel gegen den Ball vor Herausforderungen stellte. SVF-Trainer Muriz Salemovic sagt über das Unentschieden, dass er damit leben könne, aber auch mehr drin gewesen wäre. „Von den Chancen hätte es auch 5:1 für uns ausgehen können, statt 2:2.“ Ein Gegentor aus 30 Metern bezeichnete er als „Treffer des Monats.“ Den erziele der Torschütze so vermutlich nur einmal bei 100 Versuchen. Zudem habe der Schiedsrichter für beide Mannschaften jeweils einmal auf den Elfmeterpunkt gezeigt, in beiden Fällen schmeichelhafte Entscheidungen, so Salemovic.

