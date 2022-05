Wichtiges Spiel für Jahn Landsberg in der Fußball-Kreisliga

Für Jahn Landsberg und den TSV Utting steht in der Fußball-Kreisliga noch einiges auf dem Spiel. Penzing kann locker die letzten Spiele angehen.

Nur eine der drei Landkreismannschaften kann dem Endspurt in die Fußball-Kreisliga entgegensehen: der FC Penzing. Für Spannung sorgen dagegen Utting und Jahn Landsberg – die einen an der Tabellenspitze, die anderen im Tabellenkeller.

Für Jahn Landsberg dürfte es schon mal ein gutes Gefühl sein, den Abstiegsrelegationsplatz verlassen zu haben. Doch die Mannschaft von Trainer Norbert Wagner muss weiterhin zittern: Drei Teams sitzen ihnen direkt im Nacken, zwei von ihnen liegen nur einen Zähler zurück, beim dritten sind es zwei. Da ist also noch lange nichts entschieden.

Jahn Landsberg ist beim direkten Konkurrenten zu Gast

Umso wichtiger wäre für die Landsberger am Sonntag ein Sieg, denn da sind sie ab 15 Uhr bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast, dem SV Mammendorf. Der SVM liegt mit 25 Punkten auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz, man darf sich also auf einen Kampf um jeden Zentimeter einstellen.

Das Hinspiel hatten die Landsberger mit 2:4 verloren, allerdings war die Partie lange offen. Zwei Mal waren die Landsberger sogar in Führung gegangen und als man sich schon auf ein Remis eingestellt hatte, traf Mammendorf noch in der 87. und 92. Minute. Das dürften die Landsberger nicht vergessen haben.

Schafft Utting die Relegation zur Bezirksliga?

Noch hat der TSV Utting die Chance, die Relegation zur Bezirksliga zu erreichen: Nur vier Punkte beträgt der Rückstand auf den aktuellen Zweiten TSV Peiting. Allerdings dürfen sich die Schützlinge von Trainer Peter Bootz keinen Ausrutscher mehr erlauben und müssen gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen.

Eine Vorentscheidung könnte schon das Spiel der Uttinger am Sonntag (15 Uhr) in Altenstadt bringen. Die Gastgeber sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Aber dafür hat Utting mit Manuel Eichberger (21 Treffer) den besten Torschützen der Liga in seinen Reihen.

Nur mehr um einen guten Saisonabschluss geht es für den FC Penzing, der auf Platz fünf nicht mehr oben angreifen kann. Der Anstoß gegen Oberweikertshofen II, das mit zwei Punkten weniger direkt hinter Penzing platziert ist, findet am Sonntag in Penzing bereits um 12 Uhr statt.