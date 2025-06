Beim VfL Kaufering herrscht nach dem Abstieg aus er Landesliga wieder Aufbruchstimmung

Die Zeit der Tristesse ist vorbei bei den Fußballern des VfL Kaufering: Nach dem Abstieg aus der Landesliga wollen Trainer Franco Simon und sein Team in der Bezirksliga gleich angreifen. „Wir werden alles tun, um unserem Abteilungsleiter seinen Wunsch zu erfüllen“, verspricht Simon - und ab 24. Juni sollen dafür die Weichen gestellt werden, dann bittet Simon sein Team erstmals wieder zum Training.

Auch wenn der Abstieg aus der Landesliga nicht überraschend kam - Trainer und Spieler mussten den Rückschlag erst mal verdauen. Jetzt aber geht der Blick wieder nach vorne: „Unser Kader steht so weit und ich freue mich über einige interessante Neuzugänge“, sagt Coach Franco Simon. „Wir haben uns bemüht, dem Kader ein etwas anderes Gesicht zu geben und frisches Blut reinzubringen.“ Das sei gelungen - wie berichtet stoßen die Brüder Bastian (zuletzt Kempten) und Yannik Dillinger (Jahn Landsberg) zum Team, ebenso von Jahn kommen Co-Trainer Alexander Wagner und Florian Wilhelm, dazu noch Ben Schulz, der in Nordbayern Landesliga spielte und in den Kreis Landsberg gezogen ist. „Die Neuen bringen viel Positives mit“, freut sich Simon. Und sein Stammpersonal sei inzwischen wieder bereit, nach vorne zu sehen.

VfL-Abteilungsleiter peilt der direkten Wiederaufstieg an

Kauferings Abteilungsleiter Ulrich Stengelmair hatte bereits den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben. „Das ist natürlich sein gutes Recht und als Sportler will man ja auch immer gewinnen“, blickt Simon auf die anstehende Runde. Ob aber gleich die Rückkehr in die Landesliga gelingt, da ist er etwas vorsichtiger. „Meine Jungs wollen auch wieder hoch, aber man darf nicht vergessen, dass die Gegner auch ihre Visionen haben.“ Auf jeden Fall werde der Absteiger von den anderen Teams erst mal gejagt. „Aber wir werden versuchen, von Anfang an vorne mitzuspielen“, verspricht Simon.

Kauferings Trainer freut sich auf die neue Saison in der Bezirksliga

Die größte Baustelle, die die vergangene Saison aufgezeigt hat, war die Abwehr gewesen. Da sieht sich der Coach für die neue Runde auch dank der Neuzugänge gut gerüstet. „Aber es ist auch Aufgabe der gesamten Mannschaft, Gegentore zu vermeiden“, betont er. Nach vorne mache er sich keine Sorgen, so Simon: „Mit den beiden Dillingers haben wir noch mal zwei schnelle Jungs dazubekommen.“ Überhaupt würden alle gut ins Team passen: „Wir haben eine coole Mischung, ich freu’ mich auf die neue Saison.“

Drei Testspieltermine stehen bereits fest: Am 28. Juni ist der VfL ab 12 Uhr in Raisting zu Gast, am 5. Juli geht es zu Hause gegen Geisselbullach (17 Uhr) und am 8. Juli tritt ab 19 Uhr Stätzling in Kaufering an. „Leider haben uns zwei Gegner kurzfristig abgesagt“, so Franco Simon, er werde versuchen, noch zwei Spiele unter der Woche einzuplanen. Außerdem treten die Kauferinger ab 14. Juli beim VR-Bank-Cup an.