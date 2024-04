Landesliga

Landesliga: Der VfL Kaufering ist zum Siegen verdammt

Plus In der Fußball-Landesliga erwartet der VfL Kaufering wieder einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Spielertrainer Bonfert ist optimistisch.

Von Margit Messelhäuser

Vier Punkte zum rettenden Ufer und nur drei zu Katastrophe: Der VfL Kaufering wird vermutlich bis zum letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga um den Klassenerhalt kämpfen. Dabei haben die Kauferinger momentan insofern "schlechte Karten", weil die direkten Konkurrenten noch Nachholspiele absolvieren. Um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten, muss am Samstag zu Hause ein Sieg her, jedoch geht es wieder gegen einen direkten Konkurrenten. Dennoch ist Spielertrainer Sebastian Bonfert optimistisch.

Mit der zweiten Mannschaft des FC Illertissen wartet ab 16 Uhr ein ganz unangenehmer Gast auf die Kauferinger. " Illertissen wird sicher Verstärkung von oben bekommen", vermutet Sebastian Bonfert. Seit Wiederbeginn nach der Winterpause hat der FVI auch nur ein Spiel verloren und die Kauferinger inzwischen in der Tabelle überholt. Mit 36 Punkten und damit zwei Zählern mehr als Kaufering, belegt Illertissen mit Rang 14 den ersten Relegationsplatz. "Dennoch, es sind noch vier Spiele und wir haben es selbst in der Hand", gibt sich Sebastian Bonfert kämpferisch.

