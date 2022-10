Schützengau Landsberg: 100 Jahre Tradition und viele Erfolge

Plus Der Schützengau Landsberg feiert sein 100-jähriges Bestehen. In Denklingen findetder Festabend satt. Der aktuelle Gauschützenmeister muss aber passen.

Es ist ein besonderes Jubiläum, das der Schützengau Landsberg in diesem Jahr begehen kann: Vor 100 Jahren wurde er gegründet und entwickelte sich nicht nur gesellschaftlich, sondern auch sportlich zu einer Schützenhochburg, der inzwischen fast 7000 Mitglieder zählt. Nun wurde das Jubiläum in Verbindung mit der Proklamation der Gaukönigsschützen im Bürger- und Vereinezentrum Denklingen gefeiert.