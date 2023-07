Volleyballerinnen sind bei schwäbischer Meisterschaft erfolgreich

Nina Pentenrieder und Annabelle Heiduk schaffen es bei der schwäbischen Meisterschaft im Beachvolleyball ins kleine Finale. Auch in Landsberg wird gespielt.

Um den schwäbischen Meistertitel ging es für das U19-Paar der Lechrain Volleys im Beachvolleyball der Mädchen. Zudem waren die U14-Mädchen im Rahmen der Beachers Tour in Landsberg im Einsatz. In Immenstadt fanden die schwäbischen Beach-Meisterschaften in der Altersklasse U19 weiblich statt. Für die Lechrain Volleys waren Nina Pentenrieder und Annabelle Heiduk am Start. In der Vorrunde wurden die sieben Teams in eine Dreier- und eine Vierergruppe eingeteilt.

Bereits das erste Gruppenspiel war für das Lechrain-Duo ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach dem gewonnenen ersten Satz ließ die Konzentration etwas nach, weshalb der zweite Durchgang an den Gegner abgegeben werden musste. Im dritten Satz zeigten die Spielerinnen wieder, was sie können, und gewannen das Spiel. Im zweiten warteten die an Platz eins gesetzten ehemaligen Teamkameradinnen Joana Huber (TV Planegg-Krailling) und Caja Karpf ( DJK Augsburg-Hochzoll). Im ersten Satz hatten die Lechrain Volleys Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und unterlagen 11:21. Trotz einer längeren Führung im zweiten Satz schaffte es das LRV-Duo nicht, sich den harten Aufschlägen der Gegnerinnen zu widersetzen. Somit ging auch dieser Satz mit 18:21 verloren. Die Vorrunde war vorbei und die Überkreuzspiele gingen los. Im Halbfinale gab es einen Drei-Satz-Krimi gegen Casabianchi/Mautz. Nach dem gewonnenen ersten Satz mussten Heiduk/Pentenrieder den zweiten abgeben. Trotz guter Aktionen und harter Angriffe unterlagen die beiden auch im dritten Satz (12:15).

Lechrain Volleys im Spiel um Platz drei souverän

Im Spiel um Platz drei traten Heiduk/Pentenrieder wieder souverän auf. Nach zwei gewonnenen Sätzen beendeten sie den Turniertag mit einem Podestplatz und Bronze bei der schwäbischen Meisterschaft. Den Titel holten sich mit Huber/Karpf zwei ehemalige Lechrain Volleys. Die Beachers Tour für die U14-Mädchen machte zuletzt in Landsberg Station. Zwölf Teams nahmen an dem von den Lechrain Volleys organisierten Turnier teil, darunter Mannschaften aus Donauwörth, Vilsbiburg und München. Die Gastgeber stellten zwei Teams mit Beteiligung der Lechrain Volleys. Die an Nummer eins gesetzte Mareile Timmer (Lechrain Volleys), die derzeit Erste der bayerischen Rangliste in der Altersklasse U14 ist, setzte sich mit ihrer Dachauer Partnerin Luisa Zotz durch und gewann das Turnier. Das zweite LRV-Team, Marlene Schmalz und Jana Schoppel, nahmen zum ersten Mal überhaupt an einem Beachturnier teil. Sie gewannen viel Erfahrung und freuten sich über ihren ersten Satzgewinn. (AZ)

