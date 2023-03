Kein Derby für die Fußballer von Jahn Landsberg

Plus In der Kreisliga schaffen es nur die Landsberger in die Aufstiegsrunde. Drei Fußball-Teams aus dem Landkreis Landsberg kämpfen um den Klassenerhalt.

Es war ein harter Kampf um die Plätze in der Aufstiegsrunde für die Fußballteams aus dem Kreis Landsberg. Am Ende hat nur Jahn Landsberg den Klassenerhalt bereits sicher und geht sogar mit einer perfekten Ausgangslage in den Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga. Penzing, Utting und Unterdießen müssen dagegen um den Klassenerhalt zittern.

Gleich mit dem Spitzenspiel starten die Landsberger in der Meistergruppe B in den zweiten Teil der Saison – sie sind in Geiselbullach zu Gast, das ebenfalls mit sechs Pluspunkten ausgestattet ist. Allerdings – auf Landkreisderbys müssen die Landsberger diesmal natürlich verzichten.

Zum Auftakt gehen sich die Landkreis-Teams aus dem Weg

Die stehen für die anderen drei Teams in der Abstiegsrunde E an, allerdings nicht zum Auftakt, da geht man sich noch aus dem Weg.

Die beste Ausgangslage in dieser Gruppe hat der TSV Utting, das Ammerseeteam geht nämlich mit sechs Pluspunkten ins Rennen – als einziges Team in dieser Gruppe. Penzing hat, wie Mammendorf, vier Zähler auf dem Konto, Eichenau zwei und Oberweikertshofen II sowie Unterdießen können zum Start in den zweiten Teil nur je einen Punkt vorweisen.

Mindestens ein Unentschieden brauchen die Uttinger damit, um die Tabellenführung am ersten Spieltag zu verteidigen.