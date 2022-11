Weltmeister ehrt Fußballer aus dem Kreis Landsberg

Der Bayerische Fußballverband zeichnet mehrere Mitglieder aus dem Landkreis Landsberg aus. Mit dabei ist auch ein Weltmeister von 1990.

Eigentlich ist es Tradition, dass die Ehrung mit dem Sonderpreis des Deutschen Fußballverbands (DFB) in der Allianz-Arena in München stattfindet. Die Corona-Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung, und so fand Hans Melch, Ehrenamtsbeauftragter im Kreis Zugspitze, für „seine“ Preisträger eine andere Lösung – mit prominentem Ehrengast: Weltmeister Klaus Augenthaler.

Es sei endlich an der Zeit gewesen, die ehrenamtlich engagierten Personen auszuzeichnen, begründet der Ehrenamtsbeauftragte Hans Melch seine Entscheidung, diesmal zu einem Essen einzuladen. Die Wahl fiel auf den Staudenwirt in Finning, dort trafen sich die Betreffenden aus dem Fußballkreis Zugspitze. Auch wenn man diesmal nicht in München war – auf einen „Münchner“ Ehrengast musste nicht verzichtet werden. So hatte Heinz Eckl, Spielgruppenleiter Kreis Zugspitze, Kontakt zu Bayern-Legende Klaus Augenthaler aufgenommen. Und dieser sagte für den Abend gleich zu.

Von Verbandsseite her musste BfV-Vizepräsident Robert Schrauder zwar kurzfristig absagen, doch Andreas Gegg, Bezirks-Ehrenamtsreferent Oberbayern, übernahm es, die Auszeichnungen zusammen mit Heinz Eckl und Klaus Augenthaler zu überreichen. Aus dem Landkreis Landsberg wurden mit dem DFB-Sonderpreis Peter Schuster vom FSV Eching und Josef Steinbrecher vom TSV Geltendorf ausgezeichnet. Den BFV-Ehrenamtspreis erhielten Horst Barufke (SV Erpfting) und Nico Weis (MTV Dießen). Dieser wird für die jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein verliehen. Der 44-jährige Weis trainiert Teams, seit er 13 Jahre alt ist. der 57-jährige Barufke hat Spieler ab der G-Jugend an fast durchgehend trainiert, die nun in der A-Jugend spielen. Er ist in Erpfting Jugendleiter.

Nico Weis (vierter von links) aus Dießen, Verena Huber aus Puchheim und Horst Barufke (fünfter von links) aus Erpfting wurden mit dem BFV-Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Foto: Melch

Insgesamt wurden neun Personen mit dem DFB-Sonderpreis und weitere sechs mit dem BFV-Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Franz Pölt, ehemals Vorsitzender des Sportgerichts im Fußballkreis Zugspitze, erhielt für sein langes Engagement bei seinem Heimatverein Benediktbeuern die BFV-Sonderehrung.

Nach den Auszeichnungen blieb noch viel Zeit, sich in gemütlicher Runde auszutauschen. FC-Bayern-Legende Klaus Augenthaler erzählte bei der Veranstaltung jede Menge Anekdoten aus seiner langen Karriere als Spieler und Trainer und betonte die Wichtigkeit und Wertschätzung für alle ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Vereinen. Alleine in Bayern gibt es laut Verband über 4400 Fußballvereine, die ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht existieren könnten.

„Machts dir noch Spaß, bleibst noch a paar Jahre?“, fragte Klaus Augenthaler am Ende eines langen Abends. „Na klar,“ antwortete Weis, ohne groß nachzudenken. „Wir beide wissen ja, wo wir am besten aufgehoben sind – auf dem Fußballplatz, wo sonst.“