Nachwuchs der Lechrain Volleys überzeugt bei bayerischer Meisterschaft

Mit einem 5. Platz kehrten die U15-Mädels der Lechrain Volleys von der bayerischen Meisterschaft in Mühldorf zurück. Nach dem Sieg bei der oberbayerischen Meisterschaft und der Qualifikation bei der südbayerischen Meisterschaft zeigten sie beim höchsten Turnier dieser Altersklasse erneut, dass sie zu den besten Nachwuchsteams in Bayern gehören.

Am ersten Tag starteten die zwölf Teams in die Vorrunde: Für die LRV-Mädels ging es gegen Hahnbach, vierter der nordbayerischen Meisterschaft, und den TSV Mühldorf. Gegen Hahnbach startete das Team etwas zu verhalten. Wohl einen Tick zu nervös und mit ein paar Eigenfehler zu viel ging der erste Satz mit 23:25 verloren. In der Satzpause fand Trainerin Nina Wörle aber wohl die richtigen Worte: Ab dem zweiten Satz spielten die Mädels deutlich befreiter auf. Die Sätze zwei und drei konnten sie klar gewinnen (25:13, 15:8). Im zweiten Gruppenspiel gegen die Heimmannschaft ging es um den Gruppensieg, der den Einzug ins Viertelfinale bedeutet hätte. Es war ein umkämpftes Match mit langen Ballwechseln, toll erkämpften Bällen und mehreren strittigen Szenen. Letztlich gewann Mühldorf aber insgesamt verdient mit 2:0 (25:19, 25:23).

Lechrain Volleys schaffen Einzug ins Viertelfinale bei Meisterschaft

Damit wurde die Vorrunden-Gruppe auf dem zweiten Platz abgeschlossen, was gleichbedeutend mit einem zusätzlichen Überkreuz-Match gegen einen Gruppen-Dritten war. Hier ging es gegen den SC Memmelsdorf. Nina Wörle stellte nun Antonia Wistuba und Sophie Joschko für Emilia Dengler und Sarah Walz in die Startaufstellung, während Luisa Heiduk und Mona Walter das komplette Turnier durchspielten. Mit konstant guten Aufschlägen und nur wenig Eigenfehlern war das Ziel Viertelfinale mit einem 2:0-Sieg (25:12, 25:20) erreicht.

Weiter ging es im Viertelfinale gegen den favorisierten SV Lohhof. Mit guten Auf- und druckvollen Angriffsschlägen, war der erste Satz hart umkämpft und ging knapp mit 23:25 verloren. Etwas enttäuscht darüber lag das Team im zweiten Satz schnell zurück und gab diesen mit 14:25 ab. Somit war klar, dass es am zweiten Tag um die Plätze fünf bis acht ging.

Mit neuer Motivation, Stefan Wenninger übernahm für diesen Tag das Traineramt und Leonie Schäfer und Romy Sterner ergänzten das Team, sodass es mit acht Spielerinnen weiterging, startete der LRV-Nachwuchs. Erster Gegner war Sonthofen. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen und gegen Satzende war das Spielglück mehr aufseiten der Sonthofener (25:23). Doch die LRV-Mädels kamen stark zurück und holten sich den zweiten Satz klar mit 25:18. Im Entscheidungssatz siegten die LRV’s mit 15:12.

Lechrain Volleys sichern Platz fünf in dramatischem Spiel gegen Schwandorf

Letzter Gegner war Schwandorf. Die LRV-Mädels konnten vorlegen (25:21). Zum Turnierende wurde es dann noch einmal richtig dramatisch, denn trotz einer 24:19-Führung der LRV-Mädels kam Schwandorf noch zum Ausgleich und hatte selbst 2 Satzbälle. Am Ende gelang nach optimal getimten Auszeiten des Trainers der umjubelte 28:26-Satzgewinn. (AZ)