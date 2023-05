Landsberg

Arbeitssieg für die Footballer von Landsberg X-Press

Der Landsberg X-Press (am Ball) ist wieder in der Spur: Mit einer kämpferischen Leistung sicherten sich die X-Men in einer engen Partie gegen München den Sieg in der Regionalliga.

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press setzen sich bei den München Rangers knapp durch. Der Sieg ist auch die richtige Reaktion auf die Niederlage in der Regionalliga zuletzt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der Landsberg X-Press ist in der Football-Regionalliga wieder in der Spur. Bei den München Rangers feierten die X-Men einen ebenso wichtigen wie beachtlichen Sieg. Es war ein Erfolg der Taktik, des Willens und der Leistung der Coaches – und nichts für schwache Nerven.

Die Niederlage gegen die Neu-Ulm Spartans zuletzt war anscheinend der richtige Schuss vor den Bug für die Landsberger. In München jedenfalls begeisterten die X-Men, die den Titel in dieser Saison anstreben, mit einer überzeugenden Leistung. Auch wenn Fehler passierten, wie X-Press-Präsident Markus Gruberbauer einräumte: „Alle waren hoch konzentriert und motiviert und als es nicht so lief, hat man einfach weiter nach Plan gespielt.“

