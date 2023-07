American Football

05:55 Uhr

Ist Landsberg X-Press auf dem Weg zum fünften Sieg in Folge?

Brandon Watkins (grünes Trikot) will mit seinen Mannschaftskollegen von Landsberg X-Press in der Regionalliga den nächsten Sieg einfahren. Foto: Jordan

Plus Die American Footballer von Landsberg X-Press sind am Samstag gegen die Munich Cowboys II favorisiert. Neben dem Sport rückt noch ein weiteres Thema in den Fokus.

Das Hinspiel gegen die Munich Cowboys II war für die American Footballer von Landsberg X-Press eine sehr klare Angelegenheit. Nun kommt das Team aus der Landeshauptstadt an den Lech zum Rückspiel. Präsident Markus Gruberbauer warnt jedoch davor, sich von dem 61:14-Erfolg blenden zu lassen und das Duell in der Regionalliga für einen Selbstläufer zu halten. Die Voraussetzungen könnten diesmal ganz anders sein, sagt er und gibt eine klare Marschroute vor, die am Ende den fünften Sieg in Folge bringen soll. An dem Heimspieltag rückt neben dem Sport auch noch ein anderes Thema in den Fokus.

Der American Football Club Landsberg 2007 verbindet seine Spieltage immer mit einem sozialen Projekt. Laut Vizepräsident Harald Göbel ist Brustkrebs in der nordamerikanischen Profiliga NFL ein großes Thema und werde dort seit Jahren im Projekt „Pink Ribbon“ unterstützt. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr eine Initiative durchgeführt und beschlossen, das Thema heuer wieder aufzunehmen. Für uns ist es wichtig, dass wir lokale und soziale Projekte und Organisationen unterstützen, und aus diesem Grund haben wir uns für mamazone entschieden.

