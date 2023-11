Basketball

Saisonziel in Gefahr: Landsberger Basketballer brauchen Punkte

Die Landsberger Basketballer treten am Sonntag bei München-Forstenried an.

Plus Die Heimerer Schulen Basket Landsberg stehen vor einem richtungsweisenden Spiel in der Bezirksoberliga. Es gibt eine klare Forderung an das Team, um das Saisonziel zu erreichen.

Von Christian Mühlhause

Die Heimerer Schulen Basket Landsberg (HSB) stehen am Sonntag vor einem richtungsweisenden Spiel beim TSV München Forstenried. Der Gegner steht aktuell dort, wo Landsberg gerne hinmöchte, auf Rang drei der Tabelle, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

„Wenn wir unser Ziel noch erreichen wollen, müssen jetzt langsam Siege her“, sagt Horst Geiger von der DJK Landsberg. Mehrere der bislang sechs Partien der Mannschaft wurden erst in der Verlängerung entschieden. So auch das Hinspiel gegen Forstenried, das Landsberg gewinnen konnte. In der Bilanz stehen für HSB aber bisher nur vier Punkte. Forstenried hat bereits acht gesammelt.

