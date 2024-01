Landsberg

vor 34 Min.

Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg steigen ins Training ein

Plus Am Montagabend startet beim TSV Landsberg die Vorbereitung für die restlichen Spiele in der Fußball-Bayernliga. Der TSV beginnt mit einem Nachholspiel.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es war nur eine kurze Winterpause für die Fußballer des TSV Landsberg: Am Montag, 22. Januar, ist offizieller Trainingsauftakt für den Bayernligisten.

Bis zum ersten Punktspiel in der Bayernliga ist es noch etwas hin, auch wenn die Landsberger eine Woche weniger Pause haben, als viele anderen Konkurrenten: Das abgesagte Spiel in Kottern wird am 24. Februar nachgeholt. Zum Auftakt eine unangenehme Aufgabe also für die beiden Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders. „Wir wollen aber gleich mit einem Sieg an die Tabellenspitze zurück“, sagt Mike Hutterer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen